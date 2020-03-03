قطع مجسر الزهور غرب بغداد

2020/03/03 | 09:14 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت امانة بغداد، اليوم الثلاثاء، قطع مجسر الزهور غرب العاصمة لأغراض الصيانة.

وذكرت الامانة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه "باشرت دائرة المشاريع احدى ملاكات الامانة صباح اليوم بقطع مجسر الزهور ولجانب واحد، تحديداً جانب الذهاب من شارع ١٤ رمضان باتجاه منطقة الاسكان".

وبينت ان "العمل يتضمن صيانة مفاصل التمدد العرضية مع تعويض المفقود منها وتحشية اسفل وجانبي المفصل بالايبوكسي مع تقوية المناطق الضعيفة واعادة صب المناطق المتضررة وبنوبات عمل تستمر على مدار الساعة وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة".

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