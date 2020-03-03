نتنياهو: سنعلن إحلال السيادة على غور الأردن قريبا

2020/03/03 | 09:14 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه سيعلن إحلال السيادة على غور الأردن قريبا.

وقال نتنياهو خلال خطاب له من مقر حزب الليكود، بعد استطلاعات رأي رجحت فوز حزبه بالانتخابات الإسرائيلية "سنجد حلا أيضا للتهديد الإيراني ضد دولة إسرائيل وهذه بعض من وعودنا وسوف أعمل على تنفيذها"، بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وتابع "حظينا بفرحة كبيرة هذه الليلة..



إنه انتصار عظيم..



لقد ارتفع تمثيل حزب الليكود في الكنيست هذه المرة بشكل لافت".

واعتبر نتنياهو فوزه في الانتخابات اليوم، أفضل عقد في تاريخ دولة إسرائيل في الاقتصاد والأمن والعلاقات الخارجية والنقل والسياحة والطاقة وجميع المجالات دون استثناء.

ونوه بأنه سيبدأ في تشكيل حكومة "قومية وقوية في إسرائيل" وسيحرص على أن يكون رئيسا لكل الإسرائيليين.

وأوضح نتنياهو "أقمنا علاقات مع دول العالم لم تكن لنا معها علاقات من قبل، ومن بينهم زعماء دول عربية وإسلامية كثر لا أستطيع الإفصاح عنها كثيرا".

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، أعلنت امس الاثنين، أن نسبة التصويت في الانتخابات العامة 2020 بلغت 71%، وهي أعلى بـ1.2% من نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة في شهر أيلول الماضي حيث بلغت 69.8%.

وأعلنت مفوضية الانتخابات في إسرائيل، إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات الكنيست مساء امس الاثنين وبدء فرز الأصوات.

وأظهرت استطلاعات أولية للانتخابات الإسرائيلية، تقدم رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتانياهو، على خصمه بيني غانتس.

وبحسب موقع "تايمز أو إسرائيل"، بينت الاستطلاعات الأولية أن حزب الليكود قد يحصل على ما بين 37 مقعدا إلى 36 مقعدا في الكنيست، مقابل 33 إلى 32 مقعدا لتحالف أزرق أبيض بقيادة الجنرال السابق غانتس.

ووفقا للاستطلاعات ذاتها، ستحصل الكتلة اليمينية على 60 مقعدا، وستكون بحاجة إلى مقعد واحد لتشكيل الحكومة مع 61 نائبا، من أصل 120 في الكنيست.

وتوقعت الاستطلاعات حصول حزب غانتس "أزرق أبيض" مع حلفائه من أحزاب اليسار والوسط الصهيوني على ما بين 52 إلى 54 مقعدا.

كما سيحصل حزب "يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان اليميني العلماني على ستة إلى ثمانية مقاعد.

وستحصل "القائمة الموحدة" للأحزاب العربية الإسرائيلية على 14 إلى 15 مقعدا، وهي أعلى حصيلة للعرب.

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