2020/03/03 | 09:16 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرافدين: 1822 حسابا للتوفير والجاري للمواطنين المودعين أموالهم بكانون الثاني الماضي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/03 | 09:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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