2020/03/03 | 09:20 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين ان عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين وفئات اخرى في فروعه ببغداد والمحافظات خلال كانون الثاني بلغت 1822 حساب توفير وجاري .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين: حسابات التوفير والجاري للمواطنين المودعين أموالهم بلغ 1822 في كانون الثاني الماضي) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين: حسابات التوفير والجاري للمواطنين المودعين أموالهم بلغ 1822 في كانون الثاني الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).