الرافدين: مستمرون في فتح الحسابات للمواطنين الراغبين بايداع الأموال والحصول على الفوائد

2020/03/03 | 09:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء (3 آذار 2020)، ان عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين وفئات اخرى في فروع...





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