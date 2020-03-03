قريباً.. ’’سيمنس’’ الألمانية تباشر بنصب شبكات توزيع الكهرباء الذكية في العراق

2020/03/03 | 09:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، الثلاثاء (03 آذار 2020)، قرب المباشرة بنصب شبكات التوزيع الذكية في عدد من المناطق العراقية، عن طريق شركة "سيمنس" الألمانية.

وقال الناطق باسم الوزارة أحمد العبادي، في تصريح صحفي، إن "شركة سيمنس ستباشر قريباً بنصب شبكات التوزيع الذكية في عدد من المناطق في المحافظات للتقليل من الطاقة المهدورة".

وأضاف، أن "الوزارة وبعد نجاحها بالتعامل مع قطاع الانتاج من خلال اضافة طاقات جديدة، توجب عليها ان تقوم بالتوازي بالنهوض بقطاعي النقل والتوزيع بالتزامن مع قطاع الانتاج باعتبار ان هذه المفاصل يكمل احدها الاخر".

وأوضح العبادي، أن "قطاعي النقل والتوزيع عانيا الاهمال الكبير لعقود طويلة، ما دفع الوزارة الى الشروع باعادة تاهيلهما بجهود ذاتية، بسبب محدودية تمويل تلك المشاريع من قبل الحكومة وقلة التخصيصات المالية".

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