وزارة التعليم العالي: التعليم الإلكتروني إجراء مؤقت

2020/03/03 | 09:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التعليم الإلكتروني إجراء مؤقت، مشيرة إلى أنه بعد عودة الدوام تعاد هذه الدروس إلى طبيعتها المعتادة.وقال المتحدث باسم الوزارة عدنان العربي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى إنه”بعد قرار تعطيل الدوام لمدة 10 أيام من قبل خلية الأزمة، تم استحداث نظام (كوكل كلاس

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