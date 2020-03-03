البعيجي يدعو صالح لتقديم مرشح غير جدلي خلال ٤٨ ساعة

2020/03/03 | 09:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد طالب النائب منصور البعيجي، رئيس الجمهورية برهم صالح، بتقديم مرشح قوي غير جدلي خلال ٤٨ ساعة وعدم المماطلة والتسويف بتأخير تقديم المرشح لرئاسة الوزراء لحين انتهاء المدة الدستورية كما حصل بتكليف المرشح السابق الذي لم يستطيع أن يمرر كابينته الوزارية داخل قبة البرلمان “ وقال في بيان له، تلقته، العهد نيوز، ان، […]

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