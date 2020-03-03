صادقون: مباحثات اختيار رئيس الوزراء لم تحقق تقدماً يذكر

2020/03/03 | 09:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت كتلة صادقون االنيابية أن مباحثات اختيار رئيس الوزراء الجديد لم تحقق أي تقدم.

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