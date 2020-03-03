اجتماع أوروبي لبحث تداعيات قضية اللاجئين

2020/03/03 | 09:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اجتماعاً طارئاً، لبحث تداعيات قرار تركيا فتح حدودها أمام اللاجئين إلى أوروبا غداً الأربعاء.

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