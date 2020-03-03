2020/03/03 | 09:30 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير بلديات ذي قار: 11 بلدية في اقضية ونواحي المحافظة استكملت 5700 ارض سكنية جاهزة للتوزيع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/03 | 09:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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