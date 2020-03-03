بالصور | مسرور بارزاني يخضع لإجراء وقائي لمكافحة كورونا

2020/03/03 | 09:30 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يخضع للفحص الخاص بفيروس كورونا في مطار أربيل الدولي

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