تعرف على الدول العربية التي لم تصلها عدوى كورونا

2020/03/03 | 10:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / يواصل فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” اجتياح العالم، ولا سيما الشرق الأوسط، حيث وصل إلى معظم الدول العربية ولم يتبق سوى عدد قليل منها – ومن دول العالم ككل- لم يعلن عن تسجيل إصابات.والدول العربية التي لم تسجل إصابات بفيروس كورونا الجديد حتى الآن هي : اليمن أكدت منظمة الصحة العالمية عدم […]

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