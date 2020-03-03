أبل تدفع 25 دولار لكل مستخدم

2020/03/03 | 10:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبل تدفع 500 مليون دولار بسبب تعمدها ابطاء بعض طرازات اجهزة ايفون

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