بابل تحقق الاكتفاء الذاتي من الزيوت النباتية

2020/03/03 | 10:08 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن معمل انتاجِ الزيوت النباتية في بابل، الاثنين، عن تحقيق سقف انتاجي تجاوز المليون طن سنويا لسد حاجة السوق المحلية بنسبة بلغت 100 بالمئة.

وقال مدير المعمل مصطفى جابر كامل في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن “المرحلة الماضية شهدت تنفيذ الخطة التطويرية الخاصة بالبنى التحتية للمعمل لاسيما المتعلقة بزيادة الخطوط الانتاجية والتي اسهمت بزيادة الانتاج ليصل سقفه الى مليون طن سنويا”، مشددا على ان “ذلك خلق مرونة توزيعية كبيرة في السوق المحلية ليسد الحاجة بنسبة 100 بالمئة”.

واضاف كامل، ان “عملية التطوير تمت عبر مرحلتين، حيث اصبحت الطاقة لانتاجية تقدر بـ3 الاف و200 طن يوميا بعد اضافة بلغت الفا و600 طن يوميا ضمن المرحلة الثانية اي بمعدل 45 الف عبوة زيت في الساعة”.

وبين كامل ان “المعمل بتلك الطاقة الانتاجية اصبح يسد احتياجات وزارة التجارة من البطاقة التموينية والاسواق المحلية في عموم البلد”، عادا ذلك “خطوة مهمة في تنشيط البيئة الاستثمارية والصناعية وتحريك العجلة الاقتصادية للمحافظة بشكل خاص وللبلد بشكل خاص”.

ونوه بأن “الشركة العامة لاتحاد الصناعات الغذائية حرصت من خلال تلك المشاريع على اعادة الحياة الى المنتج المحلي لاسيما انها تمتلك اكثر من مشروع في مجال الصناعات الغذائية منها معمل السكر الابيض الذي اصبح يسد احتياجات السوق المحلية والبطاقة التمونية واصحاب معامل العصائر”.

وتابع ان “المعمل قام خلال العام الماضي بفتح خط انتاج السمنة النباتية الذي يشهد اقبالا من السوق المحلية والمستهلك، اذ تم وفق آلية تتلاءم مع طبيعة المستهلك”، مبينا ان “المعمل يعمل وفق معايير السيطرة النوعية والصحة والسلامة”.





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