القبض على إرهابيين اثنين وضبط مواد متفجرة في نينوى

2020/03/03 | 10:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت مديرية الاستخبارات والامن في محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على ارهابيين اثنين وضبط عبوات ناسفة ومواد متفجرة في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقالت المديرية في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "مفارز خلية الاستخبارات وبالتنسيق مع فوج طوارئ التاسع تمكنت من القاء القبض على أحد العناصر الإرهابية الخطيرة في قرية تل الرمان بمحافظة نينوى، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق المادة ٤ارهاب ".

وأضافت "القت مفارز مديرية الاستخبارات وامن نينوى وبالتعاون مع قوة امنية مشتركة القبض على مطلوب للقضاء بتهم ارهابية صادرة بحقه مذكرة قضائية وفق أحكام المادة ٤ ارهاب"، مبينة ان "عملية القبض استنادا الى معلومات استخبارية من خلال تواجده في ناحية العياضية بقضاء تلعفر".

وأشارت الى ان "مفارزها وبالتعاون مع مفارز أمنية مشتركة عثرت على نفق تابعة الى عصابات داعش الارهابية في قرية البوثة التابعة الى قضاء البعاج يحتوي على عبوات ناسفة عدد (٩)، ومواد متفجرة اخرى، تم معالجتها من قبل الجهد الهندسي بدون حادث يذكر".

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