2020/03/03 | 10:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حصلت "الغد برس"، اليوم الثلاثاء، على وثيقة تفيد بإحالة رئيس هيئة العليا الحج والعمرة خالد العطية، على التقاعد.

وبحسب الوثيقة، فقد وافق رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، يوم أمس الاثنين، على إحالة العطية على التقاعد بدءاً من تاريخ بلوغه السن القانوني.

وكُلف نائب رئيس مجلس النواب الأسبق، خالد العطية، بمهام رئيس هيئة الحج والعمرة في نيسان 2015.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. إحالة رئيس هيئة الحج والعمرة على التقاعد) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. إحالة رئيس هيئة الحج والعمرة على التقاعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).