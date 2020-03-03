مقترح برلماني بتمديد العطلة الربيعية للطلبة الى 21 من اذار الحالي

2020/03/03 | 10:15 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداقترح عضو لجنة الصحة النيابية جواد الموسوي، الثلاثاء، تمديد العطلة الربيعية للطلبة الى ٢١ من آذار الحالي.وقال الموسوي في بيان"نقترح على خلية الازمة ووزارة التربية تمديد العطلة الربيعية للطلبة الى ٢١ من شهر آذار الحالي".واضاف ان "ذلك جاء بعد اكتشاف عدد من الحالات الجديدة المشخصة والمشكوك فيها من فايروس كورونا في بغداد وعدد من محافظات العراق"، لافتا الى ان "تمديد العطلة هو من اجل السيطرة على هذا المرض وتقييم الوضع واستقراره".

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