الرافدين: فتح 1822 حساب توفير وجاري للمواطنين في كانون الثاني الماضي

2020/03/03 | 10:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق اعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، ان عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين خلال كانون الثاني الماضي بلغت 1822 حساب توفير وجاري.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “عدد الحسابات الجارية التي تم فتحها للمواطنين وفئات اخرى وصل الى 353 حساباً، في حين بلغ عدد حسابات التوفير للمواطنين […]

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