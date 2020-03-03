رويترز تكشف تورط هواوي في اختراق العقوبات الأميركية المفروضة على إيران

2020/03/03 | 10:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رويترز تكشف وثائق تخص شركة هواوي الصينية

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