صحة ذي قار: تسجيل خمس حالات اشتباه بفايروس كورونا بينها 4 لأشخاص زاروا إيران مؤخراً

2020/03/03 | 10:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

أعلنت مديرية صحة ذي قار، الثلاثاء (3 اذار 2020)، تسجيل 5 حالات اشتباه بفايروس كورونا في المحافظة، بينها 4 حالات لأشخاص زاروا إيران مؤخراً.

وقال مدير عام الدائرة، عبد الحسين الجابري، في بيان، ان "الفرق الصحية التابعة لدائرتنا قامت بأخذ العينات من المشتبه بهم وتم ارسالها الى مختبر الصحة العامة في بغداد، صباح اليوم، وبانتظار نتائج الفحص".

وبين، ان "الحالات الخمسة المشتبه بها توزعت على اربعة أشخاص من سكنت المحافظة، كانوا في زيارة للجمهورية الاسلامية الإيرانية، وشخصا من سكنة محافظة النجف الاشرف كان في زيارة لمحافظة ذي قار".

وأضاف، أن "الدائرة اُرسلت خلال الأسابيع الماضية اربعة عينات الى مختبر الصحة العامة في بغداد، لأشخاص مشتبه بهم واثبتت النتائج المختبرية انهم غير مصابين بفايروس كورونا".

بغداد اليوم-المثنى

أعلنت مديرية تربية محافظة المثنى، الثلاثاء (03 اذار 2020)، تقليص الدوام الرسمي في المديرية بنسبة 50 %، فيما وجهت بإلغاء بصمة الحضور للموظفين مؤقتاً.





وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "حسب توجيهات معالي وزي

بغداد اليوم – صلاح الدين

أعلنت محافظة صلاح الدين، الثلاثاء (3 آذار 2020)، إيقاف العمل بالاستمارة الأمنية واعتماد البطاقة الشخصية في السيطرات والمنافذ الموجودة بالمحافظة.

وقال محافظ صلاح الدين،عمار جبر خليل في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن

بغداد اليوم- بغداد

أفصحت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحادية عن تفاصيل تقريرها بخصوص مزاعم وجود تلاعب في أموال اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية من قبل لجنة القرار(140) وقيامها بصرف مبالغ مالية؛ لترميم بناية لا تعود ملكيتها لها ومنح مكافآت، دا

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