تربية المثنى تقلص الدوام الرسمي بنسبة 50% وتلغي البصمة مؤقتاً

2020/03/03 | 10:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-المثنى

أعلنت مديرية تربية محافظة المثنى، الثلاثاء (03 اذار 2020)، تقليص الدوام الرسمي في المديرية بنسبة 50 %، فيما وجهت بإلغاء بصمة الحضور للموظفين مؤقتاً.





وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "حسب توجيهات معالي وزير التربية سها خليل العلي بك، التي أعطت السلطة التقديرية للمديرين العامين في المحافظات وفق ما جاء بقرار خلية الأزمة، اعلنت مديرية التربية في محافظة المثنى عن تقليص الدوام لموظفيها لحين اصدار تعليمات جديدة من خلية الازمة".

وأضاف البيان، أن "مدير عام التربية سعد خضير الريشاوي اوضح ان الدوام في المديرية سيقتصر على المدير العام، والمعاونين، ورؤساء الاقسام، ومسؤولي الشعب، فيما يكون دوام الموظفين بالتناوب خلال الأسبوع الجاري، وبنسبة 50 %".

ووجه المدير العام "بالتزام الموظفين كافة في استعمال الكمامات والكفوف والتعقيم ووسائل الوقاية الصحية الأخرى، الى جانب الاستغناء مؤقتا عن البصمة في الدوام والاستعانة بسجلات الحضور".

وأشار الى أن "المديرية التي شرعت بتنفيذ العديد من الحملات التطوعية بالتعاون مع خلية الازمة في المحافظة لتعقيم وتعفير اغلب مدارسها واقسامها، فضلا عن اقامة ندوات توعوية وتثقيفية للموظفين وادارات المدارس ونشر مئات المطويات والمنشورات تحسبا من فيروس كورونا المستجد".





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