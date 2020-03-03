2020/03/03 | 10:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن المكتب الاعلامي لنقابة اطباء الاسنان في العراق، الثلاثاء، اعتقال نائب ضابط متقاعد يزاول ’’طب الأسنان’’ بانتحال صفة طبيب غربي بغداد.

وذكر المكتب، عبر منشور على جداريه بموقع فيسبوك، أن القوات الأمنية "القت القبض على منتحل صفه طبيب أسنان، في منطقة العامرية، كان يمارس المهنة في داره، وقد تم ضبط جميع الأجهزة والمواد المستخدمة في علاجات طب الأسنان".

وأوضح، ان "عمله الأساس هو نائب ضابط متقاعد، وتم توقيفه في السجن حسب المادة 160 لسنة 1983".

واشار الى "تدوين جميع أقوال المتهم قضائيا في محكمة استئناف الرصافة وحسب الشكوى المقدمة من قبل نقابة أطباء الاسنان".

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت هيأة الحشد الشعبي، الاثنين (2 اذار 2020)، بيانا بشأن إنتحال صفة أحد تشكيلاتها بتنبي الهجوم على المنطقة الخضراء امس.

وقالت الهيأة في بيان، إنها "تؤكد التزاماها بالمهام والواجبات المناطة بها في جميع قواطع

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين (2 اذار 2020)، اخماد حريق اندلع داخل مطعم سكوزي في المنصور غربي بغداد.

وقالت المديرية في بيان، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق كبير نشب داخل مطعم سكوزي في

بغداد اليوم-الديوانية

أعلنت شرطة محافظة الديوانية، الإثنين (2 آذار 2020) القاء القبض على منفذ جريمة قتل لأحد منتسبي شرطة النفط.

وذكرت شرطة الديوانية، في بيان، أن قواتها تمكنت من "إلقاء القبض على من قام بقتل احد منتسبي شرطة النفط في وقت ساب

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