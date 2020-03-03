الدولار تحت ضغط مراهنة الأسواق على خفض الفائدة الأمريكية

2020/03/03 | 10:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة واجه الدولار ضغوطا، أمس، مع تقلص التدفقات على العملة الأمريكية طلبا للأمان في ظل توقعات متنامية لخفض أسعار الفائدة من أجل احتواء تداعيات فيروس كورونا.ووفقا لـ”رويترز” بعد خسائر حادة للأسهم الأمريكية في الأيام الأخيرة، قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الجمعة الماضي إن البنك المركزي “سيتحرك عند الاقتضاء” لدعم الاقتصاد.[…]

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