2020/03/03 | 10:27 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرشح لــ "رئاسة وزراء" العراق متهم بــ "اغتيال" سليماني والمهندس ..!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرشح لــ "رئاسة وزراء" العراق متهم بــ "اغتيال" سليماني والمهندس ..!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).