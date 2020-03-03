"كورونــا" يصيب مسؤول ايراني آخر .. ويلحقه بقائمة الحاملين لـ الفايروس

2020/03/03 | 10:27 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

قالت وسائل إعلام إيرانية، إن مستشار وزير الخارجية حسين شيخ الإسلام، أصيـ.ـب بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء الفحص الخاص بهذا الفيروس وكتب مدير موقع انتخاب الإخباري، الصحفي حسين فقهي في حسابه الرسمي على تويتر، لقد بلغني أن حسين شيخ الإسلام مستشار وزير الخارجية ، قد تأثر أيضا بفيروس...

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