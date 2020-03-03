المرجعية الدينية العليا تبعث سلامها إلى أبناء الحشد الشعبي في ساحات الوغى

2020/03/03 | 10:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد من العتبة العباسية المقدسة، الثلاثاء، المقاتلين من أبناء الحشد الشعبي في ساحات الوغى جنوب سامراء، فيما ابلغ الوفد سلام المرجعية العليا للمقاتلين.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، “وفدا من قسم التوجيه والإرشاد العقائدي التابع للعتبة العباسية المقدسة زار قاطع مسؤولية اللواء 41 للحشد الشعبي في ناحية يثرب – تل

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