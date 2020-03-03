الزاملي:الكتل التي أفشلت علاوي بدأت تكثف من مفاوضاتها، من أجل تقديم مرشح بديل يضمن تحقيق مكاسبها وحصصها.

2020/03/03 | 10:29 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث القيادي في التيار الصدري، رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية السابق، حاكم الزاملي، الثلاثاء (03 آذار 2020)، عن محاولات تجريها قوى سياسية بارزة، لترشيح خمسة شخصيات لرئاسة الحكومة المقبلة.وقال […]

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