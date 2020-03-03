الشهيد المقاوم في ضمير الاحرار

2020/03/03 | 10:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص محمد عبدالنبي لم تكون هناك علامة ناصعة في تاريخ العراق الحديث، اوضح من علامة ثورة العشرين التي انتفض بها الاجداد ضد الاحتلال البريطاني، واجبروه على الهروب من العراق وهو يلعق جراحه، وكان الجميع يعتقد بان هذه العلامة البارزة لن تتكرر.لكن كانت لاحداث عام 2014 التي اجتاحت فيها عصابات داعش الارهابية […]

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