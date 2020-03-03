2020/03/03 | 10:32 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]تعتزم وزارة التجارة، إكمال جميع الاجراءات الخاصة بمشروع البطاقة التموينية الالكترونية نهاية العام الحالي، والذي سيسهم بإيقاف هدر المال العام ويكشف عن حالات التحايل والتلاعب التي تحصل مع تحديد المشمولين بالبطاقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة تعلن عن اكمال الاجراءات الخاصة بمشروع البطاقة التموينية الالكترونية ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة تعلن عن اكمال الاجراءات الخاصة بمشروع البطاقة التموينية الالكترونية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).