2020/03/03 | 10:37 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استئناف النجف: السجن المؤبد لمدان ضبطت بحوزته 38 كيلو غرام من المواد المخدرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/03 | 10:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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