اعتقال عدد من المتهمين وضبط عجلتين مخالفة للقانون في بغداد

2020/03/03 | 10:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت مديرية شرطة نجدة بغداد، الثلاثاء، اعتقال عدد من المتهمين وضبط عجلتين مخالفة للقانون في مناطق متفرقة من العاصمة.وذكرت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “دوريات شرطة نجدة الزهور، تمكنت من ضبط شخص يحمل قطعتين سلاح نوع (دمبكشن) ضمن تقاطع الوزيرية، وقد جاء ذلك خلال إجراء ممارسة […]

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