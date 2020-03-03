اعتقال عسكري متقاعد انتحال صفة طبيب اسنان غربي بغداد

2020/03/03 | 10:38 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المكتب الاعلامي لنقابة اطباء الاسنان في العراق، اعتقال نائب ضابط متقاعد يزاول طب الأسنان بانتحال صفة طبيب غربي بغداد.وذكر المكتب، عبر منشور على جداريه بموقع فيسبوك، أن القوات […]

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