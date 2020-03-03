هل يذهب فيروس “كورونا” بالاقتصاد العالمي نحو الركود؟

2020/03/03 | 10:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة في بداية هذا العام، بدت الأمور وكأن الاقتصاد العالمي يتجه نحو التعافي.وتباطأ النمو الاقتصادي قليلاً في عام 2019: من 2.9 بالمائة إلى 2.3 بالمائة في الولايات المتحدة، ومن 3.6 بالمائة إلى 2.9 بالمائة على صعيد الأداء العالمية.ومع ذلك، لا يوجد ركوداً اقتصادياً يلوح في الأفق، وفقاً لتقرير نشره موقع “بروجيكت […]

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