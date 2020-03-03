ديالى تعلن انطلاق عملية جديدة للبحث عن المقابر الجماعية لضحايا الارهاب

2020/03/03 | 10:41 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

كشف مكتب حقوق الانسان في ديالى، الثلاثاء، عن انطلاق عملية جديدة للبحث عن المقابر الجماعية لضحايا الاره...

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