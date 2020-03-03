خاص بـ “ألعهد نيوز” : نجاح اللقاح الإيراني المعدل بنسبة 100%

2020/03/03 | 10:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص اعلنت مصادر طبية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، عن نجاح اللقاح الايراني لفايروس كورونا بنسبة 100 بالمائة.وقال المصدر لـ “العهد نيوز”، اليوم الثلاثاء، انه “خلال يومين ستبدأ وزارة الصحة الايرانية، بنشر طاقم طبي مؤلف من 300 الف طبيب لمتابعة اي مريض وتلقيحه في منزله”.

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