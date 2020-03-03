تربية المثنى: تقليص الدوام الرسمي في المديرية بنسبة 50%

2020/03/03 | 10:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت مديرية تربية محافظة المثنى، الثلاثاء، تقليص الدوام الرسمي في المديرية بنسبة 50 %، فيما وجهت بإلغاء بصمة الحضور للموظفين مؤقتاً.وذكرت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أنه “حسب توجيهات معالي وزير التربية سها خليل العلي بك، التي أعطت السلطة التقديرية للمديرين العامين في المحافظات وفق ما جاء […]

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