تحالف فتح:خلاف مالالكي الشخصي مع علاوي فكك البيت الشيعي!

2020/03/03 | 10:46 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، موقف رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، معتبرا أن خلافه الشخصي مع علاوي أسهم بتفكك البيت […]

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