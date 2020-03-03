الاعرجي: رسالة عبد المهدي تضمن اجراء انتخابات مبكرة طالب بها اغلب العراقيين

2020/03/03 | 10:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد نائب رئيس الوزراء الاسبق بهاء الاعرجي، اليوم الثلاثاء، ان رسالة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي تضمن اجراء انتخابات مبكرة طالب بها اغلب العراقيين.

وغرد الاعرجي على منصته في "تويتر"، تابعته "الغد برس"، قائلاً: "تُعتبر رسالة عبد المهدي يوم أمس إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، خارطةَ طريقٍ لرئيسِ وزراءٍ يُقدِّر المنعطف الخطير الذي تمرُّ به الدولة العراقية، كما وتضمن اجراء انتخابات مبكّرة طالبَ ويُطالب بها أغلب العراقيين".

وكان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، قد وجه رسالة يوم أمس الاثنين، إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، تضمنت مجموعة من النقاط منها تخليه عن صلاحياته كرئيس لحكومة تصريف الأعمال، والدعوة لانتخابات مبكرة تكون في شهر كانون الأول من العام الحالي.

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