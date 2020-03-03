السجن المؤبد لتاجر مخدرات في النجف

2020/03/03 | 10:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أصدرت محكمة جنايات النجف الاتحادية، اليوم الثلاثاء، أحكاما مختلفة بحق مدانين اثنين عن جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة في قضاء الكوفة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن "المدان الأول أدين بالسجن المؤبد بعدما ضبط بحوزته على 38 كيلو غراما من مادة الامفيتامين المخدرة، إضافة إلى 226 قرصا طبيا تحتوي على مادة الامفيتامين المخدرة".

وأضاف ان "المدان الثاني أدين بالسجن لمدة 8 سنوات بعدما ضبط بحوزته 190 غراما من مادة المثيل امفيتامين المخدرة ".

ولفت الى ان" المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدانين وفقا لإحكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

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