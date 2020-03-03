“علي بابا” تقدّم أسرع نظام ذكي في العالم لاكتشاف فيروس كورونا

2020/03/03 | 10:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة في خضم تسابق الجميع، ومن ضمنهم عمالقة التكنولوجيا، لتقديم حلول للوباء الذي يسببه فيروس كورونا حول العالم، قامت شركة “علي بابا” الصينية بتقديم مساهمة مؤثرة للحل.إذ أعلنت الشركة، اليوم الثلاثاء، تطويرها لحل معتمد على “الذكاء الاصطناعي” قادر على اكتشاف فيروس كورونا خلال 20 ثانية فقط وبدقة تصل لـ96٪.مع بداية تفشي […]

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