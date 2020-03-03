صلاح الدين تنهي العمل بـ

2020/03/03 | 10:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل، الثلاثاء، انهاء العمل بالاستمارة الأمنية في المحافظة، التي تعرضت في صيف 2014 لهجوم تنظيم داعش، مما اجبر الاهالي على النزوح لمدن مجاورة منها اقليم كوردستان.وعقب تحرير المحافظة من المتشددين، بدأت صلاح الدين منذ شهر أيار في عام 2015 بتطبيق نظام خاص يُعرف بالاستمارة الأمنية، لتدقيق العوائل النازحة الى مدن المحافظة من الناحية الامنية.وقال خليل في بيان إن "إنهاء العمل بالاستمارة الأمنية جاء بعد توجيهات رئاسة الوزراء بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني".وأضاف أن "البطاقة الوطنية الشخصية هي التي ستعتمد لوحدها في مرور المواطنين عبر السيطرات ومنافذ المحافظة".

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