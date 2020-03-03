القانونية النيابية تكشف

2020/03/03 | 10:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، عن "ملف فساد" في الوقف الشيعي قال إنه "مخالف" لقانون الاستثمار وقانون تنفيذ العقود الحكومية، مشيرا إلى مخاطبة الادعاء العام وهيئة النزاهة والجهات الرقابية المختصة للتحقيق في الملف.وقال العقابي في حديث ورد لشفق نيوز، إن "الوقف الشيعي قام بإبرام عقد استثمار أرض جامع الرحمن مع شركة خاسرة هي شركة (أبراج الرخاء) التي يشير الموقف المالي للشركة بموجب الحسابات الختامية المثبتة لدى دائرة مسجل الشركات في وزارة التجارة لغاية عام 2019 الى أن ايرادات الشركة 5000,000 خمسة ملايين دينار عراقي فقط عن تجهيزات كهربائية وليس لديها اي تعاقدات حكومية وبلغ صافي عجز الشركة مليونين ونصف المليونين دينار عراقي".واضاف "مع هذه المعلومات، احيل للشركة مشروع استثمار أرض جامع الرحمن والتي تقدر قيمته العقارية بمليارات الدولارات"، متسائلا :"كيف لشركة بهذه المواصفات ان تنفذ عقدا استثماريا هائلا كهذا العقد"؟واوضح العقابي ان "هذا العقد تضمن انتهاكات واضحة وجسيمة للقوانين العراقية النافذة وهدراً كبيراً في المال العام، إذ لم تحصل موافقة الجهات القطاعية المعنية عليه، مثل هيئة الاستثمار وأمانة بغداد، وهو ما يؤكد مخالفة العقد لقانون الاستثمار وقانون التصميم الاساس لمدينة بغداد وقانون تنفيذ العقود الحكومية، والهدف من ورائه تمرير صفقات يشوبها فساد كبير لصالح شخصيات متنفذة في ديوان الوقف الشيعي".واشار العقابي الى "مخاطبة الادعاء العام وهيئة النزاهة والجهات الرقابية المختصة للتحقيق في هذا العقد واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتلاعبين بالمال العام ومكافحة الفساد البين في هذا الملف".

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