جنايات النجف: السجن المؤبد لمدان ضبطت بحوزته 38 كيلو غرام من مادة الامفيتامين المخدرة

2020/03/03 | 10:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أصدرت محكمة جنايات النجف الاتحادية أحكاما مختلفة بحق مدانين اثنين عن جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة في قضاء الكوفة .وقالت المحكمة، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “المدان الأول أدين بالسجن المؤبد بعدما ضبطت بحوزته على 38 كيلو غرام من مادة الامفيتامين المخدرة إضافة إلى 226 قرصا طبيا تحتوي […]

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