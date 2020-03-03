برلماني يكشف لـ”العهد نيوز” عن شخصية رئيس الوزراء المقبل

2020/03/03 | 10:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب المستقل عباس يابر العطافي، عن انطلاق المباحثات بين رئيس الجمهورية وزعامات الكتل السياسية، فيما بين أن شخصية الرئيس المقبل هي غير جدلية لرئاسة الوزراء.وقال العطافي في تصريح لـ”العهد نيوز” اليوم الثلاثاء، ان “صالح بدأ مشاوراته مع زعامات الكتل السياسية لاختيار شخصية وطنية تحضى بمقبولية الجميع”.واشار الى ان “المباحثات ستشمل جميع الكتل […]

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