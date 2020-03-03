شاهد : الاعلامي احمد البشير يهاجم “ابو علي العسكري” بالشتائم

2020/03/03 | 10:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / هاجم الإعلامي الساخر أحمد البشير، صاحب برنامج ”البشير شو“ المسؤول الأمني لكتائب حزب الله أبو علي العسكري مستنكراً “منو هذا “ابو علي العسكري” ؟ شنو هذا “المؤخرة” الجديد اللي طالع لنا؟ “.منو هذا "ابو علي العسكري" ؟شنو هذا "المؤخرة" الجديد اللي طالع لنا؟شو هواي ينطي اوامر حضرة الارهابي الغير محترم؟ — Ahmed […]

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