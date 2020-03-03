صحة ذي قار تشتبه بخمس اصابات بكورونا وتنتظر نتيجة بغداد

2020/03/03 | 10:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة ذي قار، عن تسجيل خمس حالات اشتباه بفيروس كورونا في المحافظة، بعد ايام قليلة من اعلان خلوها من الاصابة بالفيروس.وبالمجمل، ارتفع عدد الاصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 26 حالة بعد إعلان وزارة الصحة مساء أمس الاثنين تسجيل خمس حالات جديدة 3 منها في بغداد وحالتين في محافظتي ميسان والنجف.وقال مدير عام الدائرة عبد الحسين الجابري في حديث ورد لشفق نيوز، إن "الفرق الصحية التابعة لدائرتنا قامت بأخذ العينات من المشتبه بهم وتم ارسالها الى مختبر الصحة العامة في بغداد صباح اليوم الثلاثاء، وبانتظار نتائج الفحص"، موضحا أن "الحالات الخمس المشتبه بها توزعت على أربعة أشخاص من سكنة المحافظة كانوا في زيارة للجمهورية الاسلامية الايرانية".وأشار الجابري إلى أن "الحالة الخامسة المشتبه بها تعود لشخص من سكنة محافظة النجف الاشرف كان في زيارة لمحافظة ذي قار"، لافتا إلى أن "الدائرة ارسلت خلال الاسابيع الماضية أربع عينات الى مختبر الصحة العامة في بغداد لأشخاص مشتبه بهم واثبتت النتائج المختبرية انهم غير مصابين بفيروس كورونا."واتخذ العراق جملة تدابير احترازية إثر تسجيل حالات إصابة ووفيات في الجارة الشرقية إيران، من بينها حظر دخول الإيرانيين إلى البلاد عبر المعابر الحدودية، وتعليق رحلات خطوط الجوية العراقية الحكومية إلى إيران من مطاري العاصمة بغداد والنجف.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت بغداد حظر دخول الأشخاص القادمين من الصين إلى البلاد، فيما أجلت رعاياها من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي "كورونا"، حيث تم الإبقاء عليهم لمدة أسبوعين في الحجر الصحي.

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