السجن المؤبد لمدان ضُبط بحوزته 38 كيلو غراماً من المواد المخدرة

2020/03/03 | 10:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-النجف

أصدرت محكمة جنايات النجف الاتحادية، الثلاثاء (03 آذار، 2020) أحكاما مختلفة بحق مدانين اثنين عن جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة في قضاء الكوفة.

وقال المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى، في بيان، إن "المدان الأول أدين بالسجن المؤبد بعدما ضبطت بحوزته على 38 كيلو غرام من مادة الامفيتامين المخدرة إضافة إلى 226 قرصا طبيا تحتوي على مادة الامفيتامين المخدرة".

وأضاف ان "المدان الثاني أدين بالسجن لمدة 8 سنوات بعدما ضبطت بحوزته 190 غراما من مادة المثيل امفيتامين المخدرة "، لافتا الى ان "المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدانين وفقا لأحكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

بغداد اليوم-المثنى

أعلنت مديرية تربية محافظة المثنى، الثلاثاء (03 اذار 2020)، تقليص الدوام الرسمي في المديرية بنسبة 50 %، فيما وجهت بإلغاء بصمة الحضور للموظفين مؤقتاً.





وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "حسب توجيهات معالي وزي

بغداد اليوم- ذي قار

أعلنت مديرية صحة ذي قار، الثلاثاء (3 اذار 2020)، تسجيل 5 حالات اشتباه بفايروس كورونا في المحافظة، بينها 4 حالات لأشخاص زاروا إيران مؤخراً.

وقال مدير عام الدائرة، عبد الحسين الجابري، في بيان، ان "الفرق الصحية التابعة لدا

بغداد اليوم – صلاح الدين

أعلنت محافظة صلاح الدين، الثلاثاء (3 آذار 2020)، إيقاف العمل بالاستمارة الأمنية واعتماد البطاقة الشخصية في السيطرات والمنافذ الموجودة بالمحافظة.

وقال محافظ صلاح الدين،عمار جبر خليل في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن

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