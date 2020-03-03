فارس محمود - حول -جرة اذن- مقتدى الصدر - تكتيكان... وهدف واحد!

2020/03/03 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فارس_محمود (حول "جرة اذن" مقتدى الصدر)مالذي تغير في الصدر؟! ولا شيء! الصدر هو هو!ّ لم يكن الصدر "داعية اصلاح" او ان مايعنيه بالاصلاح لايتعدى تصور ذا صلة بمصالحه ومصالح تياره، لا اكثر؛ فيما لم يكن له صلة بتحسين اوضاع الجماهير.انه ابن العملية السياسية واحد رموزها واركانها بكل قيمها المحصاصاتية والطائفية، بكل فسادها ونهبها، بكل اجرامها ومليشياتها و..الخ.انه مؤسس جيش المهدي بجرائمه التي لاحد ولاحصر لها......

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