التيتي الحبيب - ”الجيل الأخضر” صيغة جديدة للتنمية البشرية بالبادية

2020/03/03 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #التيتي_الحبيب للجواب على الحركات الاجتماعية التي تصاعدت بالمغرب المهمش- البوادي- أعلن النظام على حزمة من الاجراءات الاجتماعية في قلبها خطة خلق طبقة وسطى في البادية ترجمت في مشروع “الجيل الأخضر”.فإذا علمنا أن سياسة التنمية البشرية وضعت من اجل تولي الدولة مهمة توزيع الاعانات عبر حملات رسمية تمنح العائلات المعوزة قفة تكلفتها 150 درهما (زيت سكر دقيق) والكثير من الصور والربورتاجات الإذاعية والمصورة تلتها حملة ت......

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